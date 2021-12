De Cambérène à Paris, Kirène réalise le rêve de Birane Daff !

La marque Kirène, qui a 20 ans aujourd’hui, voulait offrir une expérience unique à un jeune talent sénégalais à travers un concours de jonglage.

Parmi les 05 finalistes, le jeune Birane Daff a remporté le séjour à Paris pour rencontrer Idrissa Gana Gueye et suivre un match de son Idole dans ce stade mythique qu’est le Parc des Princes.

Chose promise, chose due. Kirène a respecté son engagement en prenant en charge l’intégralité des frais liés à ce séjour et en offrant une expérience sportive inoubliable.

C’est le 10 décembre 2021 que Birane Daff dit « Kapou Santos » s’est envolé à bord d’un avion d’Air Sénégal, direction Paris.

L’émotion du jeune de 23 ans originaire de Kanel était au plus haut point.

Arrivé à Paris, Gana Gueye, l’ambassadeur de la marque Kirène, a accueilli Birane chez lui, partagé un moment de jonglage et un ataya avec le jeune talent, dans une ambiance chaleureuse et magique.

C’est dans le carré VIP au Parc des Princes que Birane Daff a suivi le match PSG-Monaco en compagnie de deux collaborateurs du Groupe Kirène.

Après la victoire du PSG, le jeune Daff a rencontré des icônes du football comme Kylian M’bappé, Di Maria, Wijnaldum, Dagba, Kehrer, Danilo Pereira, Abdou Diallo et Donnaruma.

De retour au Sénégal, Birane ne compte pas s’en arrêter là. Il rêve de représenter le Sénégal au niveau mondial dans les concours de Freestyle football.

Un garçon talentueux et déterminé que le Groupe Kirène compte suivre de prés.