De bons des points pour Yankhoba Diatara: les ex-temporaires des chemins de fer très reconnaissants envers lui Les ex-temporaires des chemins de fer sont très reconnaissants à l’endroit du ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara. Ils lui ont exprimé leurs remerciements, suite à son intervention auprès de son collègue en charge des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.

Ce dernier a pu leur dégoter une enveloppe d’un milliard à la veille de l’inauguration de l’institut supérieur d’enseignement professionnel de Thiès (ISEP). Il s’agit du reliquat des arriérés des indemnités des ex-temporaires des cheminots.



A noter, par ailleurs, que le ministre Yankhoba Diatara présidait l’atelier de renforcement de capacités des parlementaires sur la gouvernance monétique samedi. Le thème de ces travaux porte sur : «Moderniser et adapter la Poste à l’ère du numérique». Il a partagé avec l’assistance sur le potentiel de La Poste afin de la positionner comme le premier fournisseur de service financier digital du Sénégal.



Yankhoba Diatara est optimiste que La Poste peut se réinventer grâce à l’implication de toutes les parties prenantes notamment l’Artp, sur la base de nouvelles propositions, de paradigmes partagés, de garanties étatiques renouvelées et de ressources humaines de haute qualité.

