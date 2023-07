De faux comptes et sites attribués au PM Amadou Bâ

Le Premier ministre Amadou Bâ, considéré comme étant le favori pour le choix du candidat de Bby à la Présidentielle de 2024, continue de faire l’objet d’attaques sur le net, informe Rewmi.



Après le faux compte créé à son nom et intitulé http://amadoubapresident.com, le chef du gouvernement, à travers un texte adressé à ses concitoyens hier, fait savoir que des « individus malveillants ont créé des comptes fictifs se faisant passer pour Amadou Bâ, dans le but de semer la suspicion et de suggérer sa participation à la course électorale et présidentielle ».



Ce qui amène le premier des ministres à indiquer : « Nous tenons à vous informer que seules les informations partagées sur les pages officielles et certifiées suivantes, doivent être prises en compte :

— linkedin.com/in/amadou-ba-464880272/

— facebook.com/amadoubalofficiel (@amadoubalofficiel)

— twitter.com/amadou_ba_ (@amadou_ba_)

— instagram.com/amadouba_officiel (@amadouba_officiel)

— sec.gouv.sn (Site web du Gouvernement du Sénégal)

— facebook.com/primatureduSN (@primaturedusn)

— twitter.com/primature_sn (@primature_sn).»



Amadou Bâ ne manque pas de préciser : « Toute autre information provenant de sources non officielles ou de comptes non certifiés ne peut être considérée comme fiable. » Cette situation est loin de déconcentrer le Premier ministre, puisque Amadou Bâ souligne : « Malgré le climat actuel et les tentatives visant à détourner l’attention de la population des missions citoyennes du gouvernement, en ma qualité de Premier ministre, je reste pleinement concentré sur ma mission au service de la Nation ».



« Mon équipe et moi-même sommes conscients de l’importance de notre rôle et de la confiance accordée par le chef de l’Etat, Macky Sall », tient-il à faire savoir.



