De la commune de Ross Béthio au département de Dagana, le Maire Faly Seck béni par les populations !

Il y a des talents et des compétences qui méritent notre soutien pour la réussite collective. L'intérêt général prime sur les considérations crypto personnelles. Le Sénégal a besoin de l'expression de ses talents issus de tous les secteurs professionnels. L'enjeu de l'émergence est énorme et nécessite des esprits et bras.





Fort de ce constat, il est donc nécessaire qu'il soit propulsé par un vrai leadership. Un leader à l'image du soleil capable de rendre ses actions épatantes parce qu'elles servent les populations; il brille et fait briller. En effet , le soleil avec sa quantité incommensurable de luminosités en fait don à la lune et lui cède pendant quelques heures la voûte céleste pour lui permettre de briller à son tour.



C'est sans doute ce qu'a compris le Maire de la commune de Ross Bethio en se basant sur le triptyque : compétence, expertise, et patriotisme.



Par ailleurs, ce haut cadre de l'administration sénégalaise a suffisamment prouvé ses performances faisant de lui un profil rare et multidimensionnel. Toujours prompt à répondre favorablement aux demandes des populations de Ross Bethio et au delà tout le département de Dagana, Mr le Maire Faly SECK a su fédérer tous les esprits, les énergies, et le capital humain pour consolider les acquis, corriger les impairs et impulser le développement à sa commune en si peu de temps mais aussi et surtout témoigner une loyauté granitique envers le Chef de l'État Mr Macky SALL.

Ainsi, de l'accès à l'eau en passant par un bon réseau d'éclairage jusqu'à une éducation et santé durable, rien n'a été omis pour prendre en charge correctement les véritables problèmes des populations de Ross Bethio dans un programme appelé PER( Programme pour l'Emergence de Ross Bethio) avec le soutien du Président Macky SALL à travers le ministère des collectivités territoriales, la territorialisation des politiques publiques, le PROMOVILLE, le PACASEN RURAL avec 20 milliards , le PNDL, le PUDC, etc.



La mise en place de son programme PER a débuté avec l'acquisition de 462 tables bancs d'une valeur de 16 millions de francs CFA pour équiper le Lycée de Ross Bethio. Ce lycée, construit par l'Etat du Sénégal, a permis de désenclaver l'ensemble des villages des communes de l'arrondissement de Ndiaye.



En effet, après avoir effectué le nivellement des rues des grandes artères , il a procédé, avec son équipe au démarrage des travaux de pavage des artères de la ville de Ross Bethio.

Ce projet de pavage de milliers de kilomètres , a ainsi permis, de venir à bout aux difficultés rencontrées par les populations dans les volets relatifs à la mobilité, à l'accessibilité et à la sécurité.



Par ailleurs, ces travaux de pavage visent aussi à renforcer le système d'assainissement dans toutes les zones de Ross Bethio afin d'amoindrir aussi les risques d'inondations.



Ces travaux ont aussi fini de changer le visage de la commune en terme d'assainissement, d'embellissement des artères, mais aussi en terme d'amélioration du cadre de vie.



En terme d'éclairage public, 200 lampadaires solaires ont été installés pour accroître et porter l'éclairage partout dans la commune.



C'est une occasion de rappeler une vieille citation d'Amadou Hampate Ba : " Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patients, soyez bons, soyez vivables, soyez humains.'' Cette assertion peut être vérifiée sans ambiguïté face aux œuvres sociales dont il ne se vante jamais de la paternité ; partage de son salaire de maire aux étudiants ressortissants de Ross Bethio à Dakar, équipement des centres (du préscolaire aux étudiants) etc.



Loin de moi l'idée de lui tresser des chrysanthèmes ou d'un simple habillage pour l'édifier en un moine mais seulement saluer son travail et l'encourager à a continuer sur cette voie car la meilleure façon de rêver, c'est de travailler: ''un rêve qui n'a aucune chance de se réaliser n'est que le nom emphatique de la fantaisie''.

El H DIA !

Source : https://www.jotaay.net/De-la-commune-de-Ross-Bethi...