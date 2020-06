De la pauvreté à l'opulence - Quand Matar Bâ n'avait qu'un seul habit pour aller à l'école et... Le ministre Matar Bâ qui était ce mardi en visioconférence sur des thèmes d'actualités dont son prix de meilleur manager africain, est revenu dans Direct News sur son enfance difficile, marquée par une pauvreté extrême.

"Je suis né dans des difficultés. J'ai appris à surmonter les épreuves et relever les défis", dit-il d'emblée. Il révèle qu'il a débarqué à Fatick avec un sachet rempli à moitié de vêtements. Mais, quels vêtements?

Matar Bâ avoue que le principal de son école s'interrogeait du fait qu'il portait toujours le même habit. "C'est parce que je le lavais chaque soir et le remettais le lendemain", répond-t-il.

A force de croire en lui, il est devenu une personnalité politique dans ce pays. En sus d'être ministre des Sports, il a gagné le prix Africain du Développement et a été primé meilleur manager africain.





