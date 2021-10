De nouveaux problèmes signalés sur Facebook et Instagram Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Octobre 2021 à 22:43 | | 0 commentaire(s)|





Source : Après une récente panne majeure de Facebook, Instagram et WhatsApp qui a touché le monde entier le 4 octobre, des problèmes techniques concernant la connexion et le fonctionnement correct de Facebook et Instagram ont de nouveau été rapportés ce 8 octobre.Source : https://fr.sputniknews.com/20211008/des-internaute...

Accueil Envoyer à un ami Partager