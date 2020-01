De nouveaux projets ‘’Adri-jeunes’’, vont démarrer en mars, selon Moussa Baldé Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, annonce le démarrage de "nouveaux projets Agri-jeunes", en mars, dans le cadre des initiatives du gouvernement destinées à apporter des solutions à la problématique de l’émigration irrégulière.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Janvier 2020 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

"De nouveaux projets (Agri-jeunes) vont démarrer au courant du mois de mars", dans le cadre desquels "environ 300 fermes sont attendues" pour un financement total de "80 milliards de FCFA", a indiqué le professeur Baldé.

Il a fait cette annonce samedi en marge d’un déplacement qu’il effectuait à Diana Malary, une commune de la région de Sédhiou où il visitait des fermes agricoles modernes individuelles et villageoises.

Ces fermes ont été réalisées dans le cadre du Projet d’appui à la réduction de la migration à travers la création d’emplois ruraux au Sénégal (PACERSEN).

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural était en compagnie des ambassadeurs de l’Union européenne (UE), Irène Mingasson, et d’Espagne, Irène Mingasson.

Les fermes visitées font partie de la composante sud-est du PACERSEN, qui intervient dans les régions de Kolda, Sédhiou et Kédougou, dans lesquelles 70% des bénéficiaires sont des jeunes et des femmes et 25% des migrants de retour au bercail.

Le PACERSEN vise à contribuer à réduire la migration irrégulière à travers la réduction de la pauvreté et le soutien à la résilience dans les zones d’intervention du projet.

De 2017 à 2020, 197 fermes "naatangue", 47 fermes villageoises, 80 fermes familiales et 7 "Waar-Wi" ont été réalisés pour le compte du PACERSEN, chaque "Waar-Wi" comptant 10 fermes familiales, a-t-on appris des responsables du projet.

Ils précisent que dans ce cadre, 2 645 emplois directs et 5000 emplois indirects ont été créés dans la zone sud-est du Sénégal.

Aps



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos