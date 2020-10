De plus en plus de dirigeants européens se rangent dans le camp de Macron face aux «invectives» d'Erdogan Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 22:11 | | 0 commentaire(s)|





Source : Les diplomaties européenne, espagnole et lituanienne, de même que les Premiers ministres d'Italie, de Grèce et des Pays-Bas expriment leur «pleine solidarité» avec le Président Macron après les «invectives» et «insultes» de Recep Tayyip Erdogan, qui ne cesse de les multiplier.Source : https://fr.sputniknews.com/europe/2020102610446360...

