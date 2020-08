De retour en RDC, l'opposant Martin Fayulu réclame réformes et élections anticipées Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 01:51 | | 0 commentaire(s)|

Des milliers de personnes ont accueilli samedi à Kinshasa l'opposant Martin Fayulu. Lors d'un meeting, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 a appelé à des élections anticipées et des réformes en profondeur en République démocratique du Congo. Des réformes et des élections anticipées. C'est ce que Martin Fayulu a réclamé samedi 22 août lors de son retour en RD Congo où des tensions ont éclaté il y a quelques mois au sein de la coalition au pouvoir.



Le candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018 a été accueilli par plusieurs milliers de personnes à l'aéroport. L'affluence était telle qu'il a dû parcourir à pied, pendant plus de cinq heures, les sept kilomètres qui le séparaient du lieu où il a présidé une réunion publique. (France24)





Source : Source : https://www.impact.sn/De-retour-en-RDC-l-opposant-...

