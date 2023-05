Deal au sommet pour avertir Amadou Bâ : L'entrepreneur désigné pour le stade de Saint-Louis, a des problèmes Le Sénégal est en train de se préparer pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2027 et Saint-Louis est l'une des villes hôtes pour l'événement. Cependant, un problème de taille menace la construction du stade de la ville, qui doit être mis aux normes de la FIFA pour accueillir des rencontres internationales. L'entrepreneur désigné pour ce projet, Mbaye Faye, est connu pour avoir eu des problèmes sur tous les stades qu'il a construits auparavant. Il est donc important que les autorités sénégalaises en charge de ce projet, prennent des mesures pour éviter que le même problème ne se reproduise à Saint-Louis.



Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2023 à 23:22 | | 0 commentaire(s)|

C'est Yankhoba Diattara, l'ancien ministre des Sports, qui avait fait la présentation du projet de construction d'un stade de "niveau mondial" à Khar Yalla. Le projet prévoit la délocalisation et la reconstruction du stade Me Babacar Sèye en palais des Sports sur une superficie de 15 hectares, pour une capacité de 30 000 places. Selon Yankhoba Diattara, cette infrastructure sera mise aux normes de la FIFA, pour accueillir des rendez-vous internationaux.



Toutefois, le choix de Mbaye Faye pour la construction du stade est sujet à caution. En effet, cet entrepreneur a déjà connu des problèmes sur tous les stades qu'il a construits jusqu'à présent. Cela devrait alerter les autorités sénégalaises en charge du projet, car si le stade de Saint-Louis rencontre des problèmes similaires, cela pourrait mettre en danger la participation de la ville à la Coupe d'Afrique des Nations 2027.



Il est donc crucial que les autorités concernées prennent des mesures pour s'assurer que la construction du stade se passe sans encombre. Si nécessaire, il faudrait envisager de changer d'entrepreneur pour éviter tout risque de retard ou de problèmes techniques. Il est de la responsabilité des autorités sénégalaises de s'assurer que le projet soit mené à bien dans les délais impartis et avec une qualité irréprochable, afin de garantir la réussite de l'événement et de la ville de Saint-Louis, en tant que ville hôte.



La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook