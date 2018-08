Déballage contre Wade et Karim: Thierno Lô en larmes, indigné par les sorties de Souleymane Ndené et Cie

Thierno Lô s’est dit outré par les récentes sorties de Pape Samba Mboup, Souleymane Ndéné et Serigne Mbacké, qui ont déballé contre l’ancien président Abdoulaye Wade, Karim et son régime qu’il servaient naguère.



L’ancien ministre s’est montré si peiné qu’il n'a pu se retenir de fondre en larmes, non sans demander à ses ex-frères de parti d'« être (plus) responsables » et de confier que « Macky Sall est contre les sorties de Souleymane Ndéné Ndiaye et Cie. Il refuse qu’on dise du mal de Wade », martèle-t-il.









Senego