Débat de l'entre-deux tours : "Gérard Majax", "McKinsey", "complotisme"... échanges tendus entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Avril 2022 à 01:05

Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont eu quelques vifs échanges ce mercredi 20 avril lors du débat de l'entre-deux tours, à quatre jours du second tour de la présidentielle.



Le président candidat Emmanuel Macron et la candidate du RN Marine Le Pen se sont affrontés ce mercredi 20 avril lors du débat de l'entre-deux tours. Le chef de l'Etat s'est montré souvent offensif, accusant régulièrement sa rivale de "contrevérités".



Marine Le Pen a, quant à elle, distillé ses piques. Bref, le débat présidentiel n'a pas dérogé aux figures imposées d'un tel duel télévisé : attaques et bons mots qui font mouche. Retour sur les principales piques lancées par les deux candidats.

Europe



"Ne tombez pas dans le complotisme", a lancé Marine Le Pen, alors qu'Emmanuel Macron l'accusait de vouloir "sortir de l'UE", ce dont s'est défendue la candidate RN. "Venant de vous je trouve ça séduisant", lui a rétorqué Emmanuel Macron, alors que les militants RN sont selon certaines enquêtes les plus sensibles aux théories du complot.



Gérard Majax



La référence a fait sourire les réseaux sociaux. Alors que les deux candidats s'écharpent sur les chiffres du chômage, Emmanuel Macron a souligné que le Bureau international du travail (BIT) ne compte pas les catégories B et C du chômage. "Ils seront contents de l'apprendre", a ironisé Marine Le Pen. "Ce n'est pas Gérard Majax, ce soir. Arrêtez ça !", rétorque Emmanuel Macron en référence au prestidigitateur célèbre dans les années 1980 et 1990.



Eoliennes au Touquet



Quel avenir pour les éoliennes en France ? Les deux candidats ont deux visions radicalement différentes mais Marine Le Pen a persiflé : "Vous voulez mettre des éoliennes partout sauf en face du Touquet", où le couple Macron possède une résidence secondaire. Le président-candidat l'a accusée en retour de "complotisme".



"On a vieilli"



Emmanuel Macron a remarqué que le débat était "plus discipliné" qu'il y a cinq ans. "On vieillit", a souri Marine le Pen. "Vous, ça ne se voit pas. Moi, je crains que ça se voit beaucoup", a badiné Emmanuel Macron.



McKinsey



Marine Le Pen a critiqué la proposition d'Emmanuel Macron de mieux rémunérer les enseignants au mérite. "Je ne sais pas si c’est McKinsey qui a proposé ça", a taclé la candidate en référence à la polémique sur le recours jugé excessif aux cabinets de conseil pendant ce quinquennat.



"Mozart de la finance"



Marine Le Pen a attaqué le bilan économique "mauvais" et "injuste" d'Emmanuel Macron, qu'elle a qualifié de "Mozart de la finance", tandis que le président sortant a assuré avoir "protégé" grâce au "quoi qu'il en coûte".



"J'ai lu la Constitution française"



Débat entre les deux candidats sur le projet de loi contre l'islamisme proposé par Marine Le Pen. Celle-ci a adressé ce reproche à son rival : "Vous n’avez pas lu ma loi". Emmanuel Macron, du tac au tac : "Mais j’ai lu la Constitution française".







Source : Source : https://www.impact.sn/Debat-de-l-entre-deux-tours-...

