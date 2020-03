Débat sur le 3 ème mandat : Moustapha Cissé Lô sermonne ses frères de l’APR

Le député Moustapha Cissé Lô s’est prononcé sur l’actualité nationale marquée le débat sur une éventuelle candidature à un 3e mandat de Macky Sall. Le président du Parlement de la CEDEAO a, à travers une déclaration, invité ses frères de parti à surseoir ce qu’il qualifie de « débat de bas étages » pour se concentrer sur les préoccupations des Sénégalais.



" Je suggère à tous les responsables du parti présidentiel d’arrêter ce débat sur le 3ème mandat qui ne nous mène à rien. Ce débat est prématuré et risque de nous diviser, de nous divertir. Aujourd’hui, l'enjeu est ailleurs. Le Président Macky Sall avait déjà appuyé sur la sonnette d’alarme pour sonner le glas de ce débat qui nous empêche de nous concentrer sur les immenses attentes des populations sénégalaises. Il avait demandé à ses partisans de ne pas en débattre. Nous devons, aujourd'hui, nous concentrer sur le travail pour nous inscrire résolument dans le temps de l’action utile afin d’aboutir à des résultats probants pour le mandat 2019 - 2024 », rappelle Moustapha Cissé Lô. Et d’ajouter : « Arrêtons alors le débat sur le mandat du président de la République et référons nous sur les réponses déjà fournies par lui-même, sur cette question. Toute autre chose est à ranger dans le musée des futilités ».

