Débat sur le 3ème mandat de Macky Sall : « Jamais je n’aurais limogé Sory Kaba », déclare Alioune Badara Cissé Le Médiateur de la République, non moins membre de l’Apr et compagnon de la première heure de Macky Sall, a déploré le limogeage de l’ancien Directeur des sénégalais de l’extérieur, Sory Kaba, pour avoir déclaré que l’actuel président de la République n’a pas droit à un 3ème mandat.

Dimanche 12 Janvier 2020

« Jamais je n’aurais limogé Sory Kaba qui est d’une grande intelligence. Je ne veux pas qu’on perde nos meilleurs éléments en cours de route », a dit Alioune Badara Cissé dans l’émission Grand Jury ce dimanche. Invité à se prononcer sur le sujet, l’actuel Médiateur de la République a répondu, « je ne veux pas me prononcer sur un débat non encore tranché par le juge constitutionnel ».

Al question de savoir s’il des ambitions, il martèle : « bien sûr que j’ai des ambitions ». Toutefois, a-t-il précisé. « je ne serai pas candidat sur recommandation du chef de l’Etat, pas à sa seule désignation, mais sur la base d’une large concertation avec mes amis et mes proches ».



