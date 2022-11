Déblocage des licences de pêche : Des remous en vue dans le secteur Dans le secteur de la pêche, des grincements de dents et des craintes se font sentir, empêchant de nombreux acteurs de dormir du sommeil du juste. Pourquoi ?

D’après "Vox Populi", des inquiétudes planent sur un probable déblocage des licences de pêche, une sorte de remise en cause des décisions pises par Alioune Ndoye. Des sources au cœur du secteur auraient reçu l’information, selon laquelle le nouveau ministre de la Pêche et l’Economie maritime, Pape Sagna Mbaye serait dans des dispositions de débloquer les licences des bateaux étrangers battant pavillon sénégalais.



Une décision qui risque de mettre en péril la ressource déjà en raréfaction, qui constitue la principale source de revenus des pêcheurs artisanaux. D’ailleurs, ces derniers menacent de se faire entendre, selon toujours "Vox Populi".



Et au moment où cette tension monte, le ministre de la Pêche est à Busan, en Corée du Sud, avec une délégation des 17 personnes, des officiels, alors que les acteurs de la pêche sont laissés en rade. Affaire à suivre.



