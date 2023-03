Débrayage des enseignants du Cusems/A : le secteur éducatif partiellement affecté Le Cadre Unitaire des Syndicats de l'Enseignement Moyen et Secondaire/Authentique (Cusems/A) a entamé la lutte hier pour exiger la libération des enseignants arrêtés dans le cadre de leurs activités politiques et le respect du protocole d’accord.

D’après « L’As », les enseignants ont observé hier un débrayage qui a été bien suivi dans le département de Mbour. Dans la quasi-totalité des établissements scolaires, les enseignants affiliés à ce syndicat dirigé par Dame Mbodj ont suivi le mot d'ordre. Ceci a partiellement affecté le secteur éducatif.



Les professeurs d'éducation physique sont aussi entrés dans la danse en respectant le mot d'ordre.



Toutefois, note le journal, la journée de ce mardi risque d'être beaucoup plus mouvementée avec la grève décrétée par le Cusems qui a rejoint le combat pour la libération des enseignants et des élèves, en observant un débrayage à partir de 9h alors que le Cusems/Asera en grève totale.



