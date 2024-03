Début d'une ère nouvelle et audacieuse le Sénégal Le Manifeste du Mouvement W.A.R Par définition, un manifeste est une déclaration écrite et publique par laquelle un gouvernement, un parti politique, une association, un collectif, un courant artistique ou une personne, expose un programme d'actions ou une position, le plus souvent politique ou esthétique. C’est dans ce cadre qu’en ce début d'une ère nouvelle et audacieuse, le Mouvement W.A.R s’est adressé à la presse pour en décliner les grands axes de sa vision , leur pission, leurs objectifs, mais aussi le programme.

Mesdames et Messieurs, membres et sympathisants du Mouvement W.A.R,

Chers confrères journalistes,

Chers citoyens engagés,



Je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses en ce jour crucial pour notre pays et pour notre mouvement.

Aujourd’hui nous sommes réunis pour marquer le début d'une ère nouvelle et audacieuse pour notre cher Sénégal. Une ère qui exige le travail acharné, la détermination et la restauration inébranlable des valeurs républicaines et civiques qui font la grandeur de notre nation.



Vision et missions:



En tant que patron de presse, je me tiens devant vous non seulement en tant que professionnel des médias, mais avant tout en tant que citoyen engagé. La presse a un rôle essentiel dans la démocratie, mais en ces temps critiques, je crois fermement que nous devons dépasser nos rôles traditionnels et nous engager activement dans la transformation de notre société.



Le Mouvement W.A.R, qui tire son nom de deux concepts profonds - "war" comme le champ où se forge notre avenir, et sa signification en langue wolof "WarnaAskanwi Raw", soulignant l'importance de placer le peuple au cœur de toute action politique et sociale, incarne cette vision de citoyenneté active.



Le Mouvement W.A.R se dresse comme l’un des phares de cette révolution civique, prêt à étendre son influence dans les 14 régions du pays, avec un programme ambitieux destiné à éveiller la conscience citoyenne de chaque Sénégalais, jeune ou vieux, homme ou femme.



Objectifs et valeurs:



Notre mouvement n'aspire pas à occuper des postes de pouvoir, mais plutôt à créer un cadre, un régime, une gouvernance qui permettra la concrétisation de nos idéaux en actions tangibles. Nous aspirons à une société où chaque citoyen est véritablement au cœur des décisions qui le concernent, où la transparence, la justice sociale et le respect des droits fondamentaux sont non seulement des mots, mais des réalités palpables.



L'erreur sert d’antidote à l’erreur !



Dans un passé récent, notre nation a été ébranlée par des troubles politiques et des émeutes, dévoilant une fracture sociale croissante et une érosion des valeurs qui ont jadis uni notre peuple. De 2021 à 2024, ces tumultes ont plongé nos communautés dans une décadence morale et une instabilité politique, érodant la confiance en nos institutions.



Trop de vies ont été perdues, que ce soit lors des affrontements dans nos rues ou lors des voyages désespérés à travers l'océan dans des tentatives d'immigration irrégulière.



Aujourd'hui, avec détermination, nous affirmons : plus jamais ça. Nous nous engageons à ne pas répéter les erreurs du passé, à unir notre jeunesse dans la construction d'un avenir de stabilité et de prospérité, où la sérénité et la solidarité seront nos guides.



Restauration des valeurs républicaines et civiques:



Au cœur de notre combat se trouvent les valeurs républicaines et civiques qui ont longtemps été le fondement de notre société.



Dans une époque où la moralité politique semble s'étioler et où l'indifférence règne, le Mouvement W.A.R s'élève comme un rempart contre le cynisme et l'apathie. Nous clamons haut et fort notre engagement envers les valeurs fondamentales de la République : l'amour de la patrie, le respect des institutions, et la primauté du bien commun sur les intérêts particuliers.



Programme d'action:



Le Mouvement W.A.R s'engage à mettre en œuvre un vaste programme de sensibilisation dans tout le pays, en particulier auprès des jeunes, qui sont l'avenir de notre nation.



Notre vision ne se limite pas à des discours enflammés, mais se traduit en actions concrètes. A travers des initiatives de sensibilisation, des campagnes éducatives et des projets communautaires, nous entendons semer les graines d'un renouveau civique dans chaque coin du pays. Nous mobiliserons les énergies de la jeunesse sénégalaise, leur inculquant la valeur du travail acharné, la fierté de leur héritage et le devoir de contribuer à l'essor de leur nation.



Nous ne resterons pas les bras croisés en attendant que le changement vienne à nous ; nous serons les artisans de notre destinée, les gardiens de notre démocratie, et les architectes d'un avenir radieux pour notre pays.



Appel solennel pour un Sénégal resplendissant et fort de ses Valeurs Républicaines !



Ensemble, nous pouvons transformer notre vision en réalité. Ensemble, nous pouvons forger un Sénégal plus fort, plus juste et plus prospère pour tous. Le Mouvement W.A.R vous appelle à vous joindre à nous dans cette croisade pour la citoyenneté active et la restauration des valeurs républicaines et civiques. Ensemble, nous serons une force irrésistible pour le changement, une inspiration pour les générations à venir.



Je vous remercie.

Pape Samba Sene,

DG de l’Evidence,

Fondateur du Mouvement W.A.R.



