Début de saison brillant avec le Sénégal et l’As Monaco : Krépin Diatta, le lutin renaît de ses cendres

La tonitruante entrée de Krépin Diatta dans le monde du football professionnel avait fait naître beaucoup d’espoirs. Considéré comme une future star du ballon rond, il a brillé très tôt avant de connaître une période sombre causée par des blessures et des méformes. Cette saison, Krépin régale à l’As Monaco et retrouve de l’allant en sélection nationale.

Par Julien Mbesse SÈNE

Très tôt installé sur le devant de la scène, Krépin Diatta a brillé. À l’âge de 18 ans, le Ziguinchorois éclabousse de son talent la Can U20 organisée en Zambie en 2017. Leader technique des juniors, il a fait rayonner le jeu sénégalais grâce à son culot, sa percussion. Buteur, passeur et dépositaire du jeu, le joueur formé à Oslo Football Academy de Dakar avait hissé le Sénégal en finale avant de s’incliner contre la Zambie. Mais, le jeune « Lion » avait gagné son pari en tapant dans l’œil des nombreux recruteurs qui suivent les compétitions de jeunes pour décrocher la perle rare. Sollicité par plusieurs clubs, Krépin Diatta a opté pour le froid glacial de la Norvège en signant à Sarpsborg. Dans cet univers assez hostile, il réchauffe les tribunes des différents stades en marquant, en une demi-saison, 8 buts et offrant 8 passes décisives en 27 matches. Son ascension se poursuit en Belgique où il fait les beaux jours de Bruges avec lequel il découvre la C1. Avec un bilan de 18 buts et 10 passes décisives en 72 matchs de championnat, le Sénégalais rejoint l’As Monaco en janvier 2021 contre environ 20 millions d’euros (13,1 milliards de FCfa).

Début idéal en sélection

Son ascension fulgurante en club est comparable à son entrée fracassante en équipe nationale A. Longtemps réclamé par les supporteurs, Krépin Diatta fête sa première cape le 23 mars 2019, contre Madagascar, en éliminatoires de la Can 2021, à Thiès. Sa prestation est à la hauteur des attentes du public. Dans l’axe du milieu, il apporte une dose de technique et une pincée de percussion qui permettent aux « Lions » de s’imposer 2-0. Quatre jours plus tard, il confirme face au Mali. Entré en jeu en seconde période, avec Sadio Mané, il change la physionomie du match à Léopold Sédar Senghor. Il offre d’abord le but de l’égalisation sur un plateau à Sadio Mané avant d’initier l’action du but du succès (2-1). Entame ne pouvait être plus idéale pour Krépin qui sera logiquement sélectionné pour la Can 2019, en Égypte. Au pays des « Pharaons », le jeune « Lion », loin d’être impressionné, a particulièrement brillé. D’ailleurs, lors de son baptême du feu en Can, contre la Tanzanie, en l’absence de Sadio Mané suspendu, il inscrit l’un des 2 buts du succès (2-0) et sera même élu « Homme du match ». Il jouera un rôle important dans le beau parcours du Sénégal battu (0-1) en finale par l’Algérie.

Graves blessures et critiques acerbes

À Monaco où il a atterri en 2021 pour continuer sa progression, Krépin Diatta ne démarre pas en fanfare. Une série de blessures ne lui facilitent pas la tâche. Victime du coronavirus (2021), d’une commotion cérébrale (2022), d’une blessure à la cheville (2022), Krépin Diatta frôle la catastrophe en novembre 2021. Lors d’un match contre Lille, il subit un choc qui lui occasionne une sérieuse lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. C’est la plus grave blessure de sa carrière. Et elle intervenait surtout à seulement deux mois de la Can, au Cameroun. Opéré avec succès en décembre 2022, il devait observer plusieurs mois de rééducation. Une période sombre pour le jeune homme. Sa longue indisponibilité de 224 jours pour 45 rencontres manquées avec Monaco et le Sénégal a certainement ébranlé le moral de Krépin. Son absence à la Can remportée par le Sénégal a dû être vécue avec difficulté. Il lui faudra encore huit mois d’attente avant de chausser à nouveau les crampons. Un autre défi se tenait devant lui : c’était de retrouver son meilleur niveau afin de jouer en club et avoir la chance de disputer le Mondial 2022, au Qatar, avec le Sénégal.

Après une dizaine d’apparitions avec le club du Rocher, il effectue son come-back en sélection contre la Bolivie (2-0, 24 septembre 2022) et l’Iran (1-1, 27 septembre 2022), en préparation du Mondial 2022. Malgré des prestations moyennes, il sera du voyage au Qatar où, titularisé contre les Pays-Bas (0-2) et le Qatar (3-1), des performances sans grand relief lui valent des critiques. Des critiques qui seront plus virulentes après la cinglante élimination en 8ème de finale face à l’Angleterre (3-0). Il a été remplacé dès la pause avec une prestation peu reluisante.

Repositionnement réussi en club et en sélection

Les graves blessures, les critiques sur son retour compliqué en équipe nationale auraient pu avoir raison du mental de Krépin Diatta. Mais, l’ancien pensionnaire d’Oslo Football Academy a puisé dans ses ressources pour revenir sur le devant de la scène. Cette saison, il a débuté sur le banc de touche avant de gagner sa place dans le 11 de départ du club de la Principauté. Plus affuté physiquement, le Sénégalais a effectué 8 apparitions en Ligue 1 française. Il a débuté les deux dernières sorties de Monaco en présentant des copies quasi parfaites.

Aligné comme piston droit pour le succès à Reims (1-3), Krépin Diatta s’est régalé. Sur le 1er but, c’est lui qui dépose son vis-à-vis et fait la passe décisive à son compatriote Ismaël Jakobs. Il est aussi à l’origine du 3e but monégasque après une récupération au rond central. Dimanche, contre Metz (2-1), il s’est encore montré hyper efficace, notamment sur le plan offensif avec plusieurs incursions dans la défense adverse. Ces excellentes prestations ont mis la puce à l’oreille d’Aliou Cissé. Ce dernier l’a aligné comme piston droit à l’occasion de la victoire rassurante contre le Cameroun (1-0) en amical. Sur ses 3 derniers matchs en club comme en sélection, Krépin Diatta a montré de l’envie. Il a surtout brillé en se montrant impliqué en défense et très tranchant en attaque. De bon augure avant la « Can 2023 » en Côte d’Ivoire qui promet d’être très relevée.

