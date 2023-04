Décédé à 76 ans, Ibrahima Sene un intellectuel et homme de gauche Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Avril 2023 à 20:01 | | 0 commentaire(s)|

Ibrahima Sene membre charismatique du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) est décédé ce 9 avril à l’âge de 76 ans. Ibrahima Sène est un agroéconomiste de formation. Il a fait ses études supérieures en Union soviétique et aux Etats-Unis. Il a également été journaliste. Acteur clé de l’histoire politique sénégalaise, homme libre et […] Ibrahima Sene membre charismatique du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) est décédé ce 9 avril à l’âge de 76 ans. Ibrahima Sène est un agroéconomiste de formation. Il a fait ses études supérieures en Union soviétique et aux Etats-Unis. Il a également été journaliste. Acteur clé de l’histoire politique sénégalaise, homme libre et courageux dans ses prises de positions, il a vécu sous le sous le sceau d’un communisme ouvert et assumé. A l’annonce de son décès, des acteurs de la vie publique, issus de tout bord, lui ont rendu un hommage unanime. «J’ai appris avec tristesse le décès du doyen Ibrahima Sène. Je rends hommage à un patriote sincère, un combattant acharné de la démocratie et des libertés, un intellectuel disponible et généreux. Je présente mes condoléances à sa famille, au PIT et à toute la classe politique », a réagi le chef de l’État sur son compte Twitter. Khalifa Ababacar Sall, leader de Taxawu Sénégal s’exprimant sur sa page faccebook s’est dit attristé du rappel à Dieu «d’un homme politique fidèle aux convictions et valeurs de la gauche et un patriote engagé au service de son pays ». Il présente ses condoléances à la famille du défunt, ses amis et à l’ensemble des militants et sympathisants du PIT. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/decede-a-76-ans-ibrahima-sene-...

