Décédé aux USA, la date de l’arrivée de la dépouille de "Wattao" à Abidjan est connue

Le Colonel- major Issiaka Ouattara dit Wattao a passé l’arme à gauche dans un hôpital de l’Etat de New Jersey, aux Etats Unis, le dimanche 5 janvier à 20h (heure locale).



Alors que les plus hautes autorités du pays continuent de saluer la mémoire du soldat, des précisions viennent d’être données sur l’arrivée de sa dépouille mortelle à Abidjan.



Selon un communiqué de la communauté musulmane AQSA-SALAM de New York, en accord avec la famille du défunt aux USA et les autorités locales ivoiriennes, le corps sans vie du Colonel-major “Wattao” sera rapatrié le lundi 13 janvier prochain sur Abidjan, “où les obsèques officielles seront organisées. mais avant, une prière mortuaire sera dite à la mosquée, vendredi 10 janvier, suivie d’une cérémonie de bénédictions et de lecture coranique au sein de ladite mosquée dimanche 12 janvier.