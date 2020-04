Décédé en Espagne : La dépouille de Ndiaye Doss sera rapatriée La dépouille du défunt journaliste de la Sen Tv et de Zik Fm, Mamadou Ndiaye Doss, le 22 mars dernier, en Espagne où il était parti se soigner, sera finalement rapatriée. N’étant pas décédé du covid-19, le consul du Sénégal sur place, a délivré l’autorisation pour le rapatriement du corps, la semaine dernière, selon les Echos. La famille devra, toutefois, trouver un avion cargo pour rapatrier le corps en ces périodes de pandémie du coronavirus et de fermeture des frontières.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Avril 2020 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos