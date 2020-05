Décédée à Thiès : Ndèye Seck Signature inhumée cet après-midi à Tivaouane

Décédée hier soir, la cantatrice Ndeye Seck “signature” sera inhumée cet après-midi à Tivaouane. Mais d’ores et déjà, il faut signaler que sa maison ne désemplit pas. Connu pour sa disponibilité, sa bonté et son sens du partage, Ndeye Seck était membre de l’ensemble lyrique du Théâtre national Daniel Sorano.

