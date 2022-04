Décès Astou Sokhna Kane à Louga : trois missions distinctes envoyées par le ministère de la santé.

Suite au décès de Madame Astou Sokhna survenu à la Maternité du Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, aussitôt informé, a envoyé trois missions distinctes sur les lieux, informe un document rendu public.



La première mission, selon cette source, est une mission d'inspection administrative conduite par l'Inspection interne dudit Ministère. La deuxième mission, composée de la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant, de la Direction des Établissements publics de Santé et de la Chaire de Gynécologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est chargée de faire l'audit technique du décès de la patiente. Enfin, la troisième mission, conduite par la Directrice Générale de l'Action sociale, s'est rendue à Louga pour apporter à la famille de la défunte l'accompagnement psychosocial nécessaire.



L'objectif de ces missions, au-delà de connaître les circonstances du décès, est de situer toutes les responsabilités et de prendre les mesures appropriées, assure la note.



Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a, pour finir, présenté ses sincères condoléances à la famille de la défunte...



