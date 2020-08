Décès : Ce que Macky Sall retient de Mansour Kama

Le décès de Mansour Kama, survenu ce dimanche 2 août, à l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, est une grosse perte pour le patronat, en particulier, et pour le Sénégal, en général. Ainsi, le chef de l'État, Macky Sall, a tenu à témoigner sur le défunt président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes). «Le Sénégal vient de perdre une icône du patronat, un militant du travail et du dialogue social. Homme de devoir et de raison, Mansour Kama était un acteur clé du secteur privé national. À sa famille, à la Cnes ainsi qu'au monde du travail, je présente mes condoléances émues», a publié le président de la République sur sa page Facebook, ce jour

