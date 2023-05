Décès d’Aliou Bodian à Kolda : Une enquête ouverte pour déterminer les circonstances Rédigé par leral.net le Samedi 27 Mai 2023 à 23:02 | | 0 commentaire(s)|

Suite à des incidents intervenus, le 26 mai, et qui ont occasionné le décès d’Aliou Bodian, 37 ans, ressortissant de Kolda, le procureur de ladite région annonce l’ouverte d’une enquête, en vue «de faire la lumière sur ces évènements et de poursuivre les auteurs ». Des premiers éléments de l’enquête, notamment du rapport médical établi, le […] Suite à des incidents intervenus, le 26 mai, et qui ont occasionné le décès d’Aliou Bodian, 37 ans, ressortissant de Kolda, le procureur de ladite région annonce l’ouverte d’une enquête, en vue «de faire la lumière sur ces évènements et de poursuivre les auteurs ». Des premiers éléments de l’enquête, notamment du rapport médical établi, le même jour par le chirurgien de l’hôpital régional de Kolda, il résulte que Aliou Bodian est décédé des suites «d’un traumatisme de l’abdomen», souligne un communiqué du procureur de Kolda. Toutefois, dira-t-il, pour de plus amples informations en vue de déterminer les circonstances de ce décès, il a été décidé faire faire une «autopsie». Aliou Bodian est décédé, dans la journée du vendredi 26 mai 2023, à la suite d’incidents intervenus dans la ville de Kolda, entre de jeunes manifestants et les forces de l’ordre, durant le passage de « la caravane » du leader du parti Pastef.



Source : Source : https://lesoleil.sn/deces-daliou-bodian-a-kolda-un...

