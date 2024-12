Décès d’Alioune Badara Bèye : Les condoléances du Président Bassirou Diomaye Faye Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa profonde tristesse suite au décès d’Alioune Badara Bèye, écrivain de renom et président de l’Association des écrivains sénégalais. « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès d’Alioune Badara Bèye, brillant écrivain et président de l’Association des écrivains sénégalais », a réagi le chef […] XALIMANEWS- Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa profonde tristesse suite au décès d’Alioune Badara Bèye, écrivain de renom et président de l’Association des écrivains sénégalais. « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès d’Alioune Badara Bèye, brillant écrivain et président de l’Association des écrivains sénégalais », a réagi le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye.

D’après le Président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal perd un homme de lettres remarquable, un gardien de notre patrimoine culturel. « Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix », ajoute-t-il.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/deces-dalioune-badara-bey...

Accueil Envoyer à un ami Partager