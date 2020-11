Décès d'Aminata Maty Guèye: Le Cap Skirring perd son égérie!

Un après-midi aujourd'hui pas comme les autres! Une nouvelle glaçante plongeant le Cap Skirring et toute la commune de Diembering dans une profonde affliction. Et pour cause ?



Aminata Maty Guèye ou Madame Christophe vient de tirer sa révérence à Ziguinchor emportée selon les témoignages par une courte maladie! Ainsi Le Cap vient d'enregistrer à nouveau une des plus grosses pertes, car la défunte est la forme achevée d'un militantisme social et humaniste difficilement inégalable.





Source : https://www.exclusif.net/Deces-d-Aminata-Maty-Guey...