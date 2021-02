Décès de Abdoul Aziz Mbaye: L'hommage de Macky Sall L’ancien ministre de la Culture sous Abdoulaye Wade, Abdoul Aziz Mbaye a rendu l’âme, ce mercredi 3 février 2021, des suites d’une maladie. Il a été également le Directeur de Cabinet de Macky Sall. Ainsi, le Chef de l’Etat a tenu à lui rendre hommage.

« J'ai appris avec consternation, le décès de M. Abdoul Aziz Mbaye, ancien Ministre de la Culture et ancien Ministre, Directeur de Cabinet du président de la République, un homme chaleureux, disponible, généreux et engagé », a écrit le président de la République, sur Twitter, ce jour.



Avant de poursuivre: « Je voudrais rendre un hommage particulier au brillant intellectuel et à l'homme de culture, et présenter à sa famille les condoléances émues de la Nation. Qu'Allah l'accueille en son Paradis ».

