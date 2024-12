Décès de Alioune Badara Bèye : Le chef de l'Etat rend hommage à un « homme de lettres remarquable » Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2024 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, a rendu hommage au président de l’Association des écrivains du Sénégal, Alioune Badara Bèye, décédé, dimanche, à Dakar, saluant ‘’un brillant écrivain, un homme de lettres remarquable’’. »C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès d’Alioune Badara Bèye, brillant écrivain et président de l’Association des écrivains sénégalais. Le Sénégal perd un homme de lettres remarquable, un gardien de notre patrimoine culturel », a écrit le président Faye sur le réseau social facebook. »Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix », a t-il ajouté. L’écrivain sénégalais Alioune Badara Bèye décédé, dimanche, à l’âge de 79 ans, à Dakar, des suites d’une maladie, sera inhumé, lundi, au cimetière musulman de Yoff, a annoncé le vice-président de l’Association des écrivains du Sénégal, Abdoulaye Fodé Ndione. La cérémonie de levée du corps est prévue à la mosquée de Colobane à 11 heures. Alioune Badara Bèye, président de l’Association des écrivains sénégalais (AES), né le 28 septembre 1945 à Saint-Louis, était à la fois dramaturge, auteur notamment de pièces historiques, poète, romancier et éditeur. II a été pendant de nombreuses années président du Conseil d’administration du théâtre national Daniel Sorano, dont la salle de conférence porte le nom. Il a aussi été le coordonnateur du troisième Festival mondial des arts nègres (FESMAN III), qui s’est tenu du 10 au 31 décembre 2010 à Dakar. Alioune Badara Bèye a également été président de la Fédération internationale des écrivains de langue française. Dans sa riche bibliographie figurent les pièces de théâtre ‘’Dialawali, terre de feu’’ (1980), ‘’Le sacre du ceddo’’ (1982), ‘’Maba, laisse le Sine’’, (1987), ‘’Nder en flammes’’ (1988) interprétée par la troupe du théâtre national Daniel Sorano.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77346-dcs-de-alioune...

