Décès de Astou Sokhna : Quand les patients tombent comme des mouches à l'hôpital, accusés levez-vous!

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Avril 2022 à 07:11 | | 0 commentaire(s)|

Le décès d’Astou Sokhna, survenu le 1er avril dernier, à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, du fait d’une «négligence médicale», suscite diverses réactions ici à Dakar et un peu partout dans le pays. Les Sénégalais déplorent le fait que les hôpitaux soient des mouroirs et demandent la lumière sur cette affaire plus que tragique.