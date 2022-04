Décès de Astou Sokhna: le Collectif "Patients en danger" exige un plateau médical de qualité

Le collectif « Patients en Danger » a interpellé le gouvernement et le corps médical sur la nécessité d’avoir des soins médicaux de qualité. Lancé après la mort d’Astou Sokhna par négligence médicale à Louga, le collectif était en sit-in à la place de la Nation pour réclamer justice pour Astou Sokhna et prier pour que de pareils drames ne se produisent plus au Sénégal.