Décès de Babou Ngom : Le tambour major qui a marqué l’histoire de la lutte Sénégalaise s’en est allé Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Août 2024 à 21:08 | | 0 commentaire(s)|

Le monde de la lutte sénégalaise est en deuil. Babou Ngom, l’un des tambours majors les plus emblématiques de ce sport, a tiré sa révérence. La nouvelle de son décès a été annoncée ce mercredi par Lutte TV, plongeant toute la communauté sportive dans une profonde tristesse.

Senegal7 présente ses sincères condoléances à la famille de Babou Ngom, ainsi qu’à toute la communauté sportive sénégalaise. Une pensée particulière va à son fils, Momo Ngom, qui poursuit avec détermination l’héritage de son père dans le monde de la lutte.

Babou Ngom s’en va, mais son héritage résonnera encore longtemps dans les arènes sénégalaises, rappelant à tous l’importance de la tradition, de la passion, et de l’art du tambour dans la lutte sénégalaise. Que la terre lui soit légère. Babou Ngom était un personnage incontournable de la lutte sénégalaise, un véritable monument dont le rythme envoûtant et la présence charismatique ont rythmé des générations de combats. Sa capacité à enflammer les arènes et à galvaniser les lutteurs en faisait une figure respectée et aimée par tous. Cependant, ces dernières années, Babou Ngom luttait contre une longue maladie qui l’avait contraint à s’éloigner des arènes.Sa disparition laisse un vide immense, non seulement dans le cœur de sa famille, mais aussi parmi les amoureux de la lutte. Les hommages affluent de toutes parts, saluant un homme dont le talent et la passion ont marqué l’histoire de ce sport traditionnel sénégalais.Senegal7 présente ses sincères condoléances à la famille de Babou Ngom, ainsi qu’à toute la communauté sportive sénégalaise. Une pensée particulière va à son fils, Momo Ngom, qui poursuit avec détermination l’héritage de son père dans le monde de la lutte.Babou Ngom s’en va, mais son héritage résonnera encore longtemps dans les arènes sénégalaises, rappelant à tous l’importance de la tradition, de la passion, et de l’art du tambour dans la lutte sénégalaise. Que la terre lui soit légère.







Source : Source : https://www.jotaay.net/Deces-de-Babou-Ngom-Le-tamb...

Accueil Envoyer à un ami Partager