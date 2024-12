Décès de Bassirou Diop : L'Ong ADHA exige une enquête rigoureuse dans cette affaire L'ONG Action pour les Droits Humains et l'Amitié (ADHA), exprime son inquiétude face aux récentes déclarations affirmant que le décès de Bassirou Diop n'aurait rien de suspect. ADHA appelle à une enquête approfondie, respectueuse des principes fondamentaux de justice, pour éclaircir cette affaire.

Une vérité basée sur des faits



Selon ADHA, les conclusions sur le décès de Bassirou Diop ne peuvent se limiter à des présomptions ou à des affirmations, même émanant de sources officielles. Conformément à l'article 12 de la Convention contre la torture, les États ont l'obligation de mener des enquêtes impartiales, en cas de décès suspect.



L'autopsie, un début et non une fin



Malgré l'absence de révélations dans les résultats de l'autopsie, l'ONG rappelle que toute enquête doit explorer les zones d'ombre, en s'appuyant sur des expertises complémentaires. Cette démarche est cruciale pour respecter le droit à la vie protégée par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.



Une justice transparente pour la vérité



Les propositions du ministre de la Justice suscitent des interrogations légitimes, souligne ADHA. Pour garantir la crédibilité du système judiciaire, il est impératif que la justice repose sur des faits établis, à travers une enquête exhaustive et transparente.



Appel à l'impartialité



ADHA exhorte les autorités à maintenir la transparence et l'impartialité nécessaire dans la gestion de cette affaire, en envisageant si besoin est, des mécanismes de supervision indépendante.



Pour ADHA, seule une démarche rigoureuse pourra rendre justice à la famille de Bassirou Diop et restaurer la confiance des citoyens dans le système judiciaire sénégalais.



