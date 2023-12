Décès de Boubacar Diop Fondateur du Journal Promotion et Écrivain Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Décembre 2023 à 15:25 | | 0 commentaire(s)|

C’est une mauvaise nouvelle qui est tombée tard dans la soirée de ce samedi 24 décembre. WalfNet annonce le décès de l’ancien journaliste Boubacar Diop dit «Diop promotion», à l’âge de 87 ans. L’ancien Directeur des journaux «Échos du Sénégal», puis de «Promotion». En 1972, il abandonne «Echos du Sénégal» à Mame Less Dia et […] C’est une mauvaise nouvelle qui est tombée tard dans la soirée de ce samedi 24 décembre. WalfNet annonce le décès de l’ancien journaliste Boubacar Diop dit «Diop promotion», à l’âge de 87 ans. L’ancien Directeur des journaux «Échos du Sénégal», puis de «Promotion». En 1972, il abandonne «Echos du Sénégal» à Mame Less Dia et crée le journal «Promotion». Bien plus tard, il s’était reconverti en guérisseur dans son quartier des Hlm de Rufisque. Celui qui était surnommé la «terreur» de Senghor, puis de Diouf, avait la plume acerbe, mais alerte. Il sera d’ailleurs envoyé en prison à au moins 3 reprises. Militaire, journaliste, greffier, agent des impôts et domaines, « Bouba » a été emprisonné en 1986 à la suite d’une interview avec le principal opposant de Diouf, Abdoulaye Wade.



Source : Source : https://lesoleil.sn/deces-de-boubacar-diop-fondate...

