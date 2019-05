Décès de Cheikh Béthio Thioune: La dépouille attendue vendredi à Dakar La dépouille mortelle du guide des Thiantacounes est attendue vendredi à Dakar- Décédé à Bordeaux (France) hier mardi 7 mai, Cheikh Bethio Thioune a rendu l’âme quelques heures après le verdict de la du Tribunal de grande instance de Mbour.



Selon le journal l’Observateur qui donne l'information, le corps du guide des Thiantacounes devrait arriver à Dakar vendredi, sans donner des détails sur l’heure. Cheikh Bethio Thioune sera enterré à Médinatoul Salam à Mbour (région Thiès) son lieu de retraite spirituelle.



Administrateur civil de formation, il s’est distingué de par sa proximité avec l’ancien Khalife général des mourides, Serigne Saliou Mbacké. Dès l’annonce de son décès, de nombreux disciples, abattus et inconsolables, ont convergé vers la demeure du Cheikh à Mermoz, rapporte le journal Sud Quotidien. Et, au nom de la famille, le fils aîné de Cheikh Béthio, Serigne Saliou Thioune ‘’Gueule Tapée’’, a donné rendez- vous à tous les ‘’Thiantacounes’’, dès ce mercredi 8 mai, à Médinatoul Salam, rapporte le journal.



Dans son lieu de retraite spirituelle du Cheikh, une prise en charge totale leur sera assurée jusqu’à l’arrivée de la dépouille mortelle de leur guide religieux, d’ici samedi. En attendant le ‘’Ndiguël’’ sur son inhumation. Le rappel à Dieu du Cheikh reste ce mercredi le principal sujet à la Une des journaux.

