Décés de Cheikh du groupe Pape et Cheikh: la sortie de l'Album Esprit Live 3 reportée! Samedi 3 Février 2024

Initialement prévue, ce samedi 3 février 2024, la sortie du dernier album du Groupe Pape et Cheikh, Esprit Live 3: "Bu Leen wengal Gaal Gui ", est reportée à une date ultérieure. Cela, suite au décès d'un des membres du groupe en l'occurrence Cheikh. L'information a été donnée par leur collaboratrice, la journaliste Mame Sira Konaté. Cette dernière renseigne que la levée du corps de l'artiste Cheikh Coulibaly est prévue, demain à 10h à la Grande Mosquée de la cité Gadaye, suivie de l'enterrement au cimetière de Yoff.

La rédaction de Dakaractu présente encore ses condoléances à Pape Fall et au monde de la culture.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Deces-de-Cheikh-du-group...

