Décès de Djibril Aziz Badiane, Président de l’ONDH Sénégal : hommage et compassion de l’ONG ADHA Djibril Aziz Badiane, Président de l’Organisation Nationale des Droits de l’Homme (ONDH) est décédé ce samedi suite à une courte maladie. Après ce enterrement ce lundi à Dakar, de l’ONG Action pour les droits humains et l’amitié (ADHA) a tenu à exprimé sa compassion et son hommage à un homme dévoué à leur noble cause.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 22:51 | | 0 commentaire(s)|

« C’est avec une grande consternation que nous avons appris la disparition de Djibril Aziz Badiane, (au micro) Président de l’Organisation Nationale des Droits de l’Homme (ONDH). Un grand Homme, vertueux, un ardent défenseur des droits humains et de la liberté d’expression », ont témoigné Adama Mbengue leur président et ses camarades.



Selon ADHA , il fut une référence pour la jeunesse, tant par son comportement, sa virtuosité, son dévouement et son combat pour la démocratie. De son vivant, BADIANE aura marqué de son empreinte indélébile l’histoire démocratique du Sénégal et a été l'un des pionniers défenseurs des droits humains.

Sa disparition, qui constitue une grosse perte pour toute la nation sénégalaise, nous bouleverse au plus haut point et laisse un grand vide parmi nous.



ADHA dit avoir pris bonne note de tous ses précieux conseils qu’il nous avait prodigués et tentera de les appliquer. Pour honorer sa mémoire, ADHA continuera à porter le flambeau, à travailler pour la promotion, la protection et le respect des Droits Humains, et à perpétuer ses actions.



« Que son âme repose en paix. Que le bon DIEU l’accueille dans son paradis.

Action pour les Droits Humains et l’A ;,mitié (ADHA) s’associe ainsi à la douleur et présente ses condoléances émues à sa famille, ses proches et à tous les défenseurs des droits humains. ADHA s’incline pieusement devant sa mémoire », compatit l’ONG.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos