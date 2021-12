Décès de Lamine Diack: Baba Tandian attristé, présente ses condoléances à la famille du défunt

L’ex-président de la Fédération sénégalaise de Basket du Sénégal, Baba Tandian adresse ses condoléances à la famille sportive, à celle du défunt Lamine Diack et particulièrement, à son ami Massata Diack.



Ainsi, il témoigne de la perte d’un grand président, un manager d’exception, qui a fait raoyonner le sport sénégalais et mondial. Lamine Diack, insiste-t-il, reste et restera le meilleur Ministre des Sports du Sénégal de l’indépendance à nos jours.



Etant président de l’Iaaf et malgré le travail abattu et la visibilité donné à cette instance, certains esprits malveillants ont tenté de ternir son image pour l’obliger à sortie par la petite porte. Malgré cet acharnement de plus de 4 ans, le président Lamine Diack sortira par la volonté de Dieu, par la grand porte.



Baba Tandian, très ému, prie pour que Dieu ait pitié de son âme et l’accueille dans Son Paradis.