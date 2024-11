Décès de Mamadou Moustapha Bâ : L’autopsie révèle une mort suspecte Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

L’autopsie réalisée pour déterminer les causes du décès de Mamadou Moustapha Bâ, a révélé des éléments suggérant que la mort de l’ancien ministre des Finances et du Budget « n’est pas de cause naturelle », a annoncé le procureur de la République ce dimanche. « Les résultats de l’autopsie, ordonnée pour […] Sénégal Atlanticactu/ Mamadou Moustapha Ba/ Saliou Ndong L’autopsie réalisée pour déterminer les causes du décès de Mamadou Moustapha Ba a révélé des éléments suggérant que la mort de l’ancien ministre des Finances et du Budget « n’est pas de cause naturelle », a annoncé le procureur de la République ce dimanche. « Les résultats de l’autopsie, ordonnée pour éclaircir les circonstances du décès du ministre Mamadou Moustapha Ba, ont mis en évidence plusieurs éléments indiquant que la mort n’est pas naturelle », a déclaré le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Dakar. En conséquence, « des actes d’enquête complémentaires sont nécessaires », a-t-il précisé dans un communiqué transmis à l’APS. Ainsi, la levée du corps et l’inhumation de l’ex-ministre ont été reportées, selon le procureur. Dans un communiqué publié samedi, il avait annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes exactes du décès de l’ancien ministre des Finances et du Budget. D’après des informations relayées par Seneweb, le procureur de Dakar a confié cette enquête à la Division des Investigations Criminelles (DIC).



Source : https://atlanticactu.com/deces-de-mamadou-moustaph...
Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

