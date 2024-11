Décès de Mamadou Moustapha Bâ : Le message du Président Bassirou Diomaye Faye Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2024 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

« J'apprends avec tristesse le décès de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal », tel est le message du président de la République réagissant à la disparition de l'ancien ministre. « Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches dans cette épreuve. Qu'ALLAH SWT lui fasse miséricorde », a fait savoir Président Diomaye dans un message de la Présidence, parvenu à PressAfrik.



Source : Source : https://atlanticactu.com/deces-de-moustapha-ba-mes... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

