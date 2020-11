J’ai appris avec tristesse le décès de SEM Mamadou Tandja, ancien Président du Niger. Je salue la mémoire de l’illustre défunt et présente mes condoléances émues à sa famille, au Président @IssoufouMhm et au peuple nigérien ami et frère.

Paix à son âme.

