Décès de Mame Less Camara: Le Ministre de Communication rend hommage à un journaliste « accompli et intellectuel fécond »

Le Ministre de la Communication, des Tělécommunications et de l’Economie Numérique, dans un communiqué, a souligné que le Sénégal vient de subir « une immense perte » avec le rappel à Dieu du journaliste et formateur Mame Less Camara ce samedi 29 avril 2023.

« Mame Less Camara était une référence. Il était un professionnel accompli doublé d’un intellectuel fécond et très dense. Des générations de journalistes gardent de lui le souvenir d’un homme digne, intègre et très généreux dans le partage des connaissances » a remarqué Me Moussa Bocar Thiam. Le ministre d’ajouter qu’après plusieurs décennies de pratique professionnelle, dans le public et le privé, « il est resté le même, inoxydable. Il n’a jamais vacillié sur les principes. Sur l’éthique et la déontologie, il ne transigeait pas ».

Le ministre de la Communication de se rappeler du « retentissant discours de Mame Less Camara, lors de I’installation en 2014, par le Président de la République Macky Sall, du tribunal des pairs du Cored qu’il dirigeait. II rappelait comment les membres de cette instance d’autorégulation, « qui ont eu l’avantage d’avoir réussi un parcours respectable, ont échappé à la tentation du gain facile qui trop souvent amène à confondre journalisme et affairisme au détriment du droit du public à une information juste, équilibré, utile, porteuse de valeurs de démocratie et respetueuse des intérêts de la collectivité nationale ».

Sa double casquette de formateur et de syndicaliste, pour avoir été secrétaire général du syndicat des journalistes, ont fait de Mame Less Camara, estime Me Thiam, « un défenseur infatigable de la dignité de la profession et des professionnels des médias ».

A la famille du défunt journaliste et à la grande famille de la presse, le Ministre de la Communication présente ses sincères condoléances.

