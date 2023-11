Décès de Me Eugénie Issa-Sayeg : le barreau perd sa doyenne Rédigé par leral.net le Samedi 11 Novembre 2023 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|







Le barreau du Sénégal est en deuil. Il vient de perdre sa doyenne, en la personne de Eugénie Issa-Sayeg. Me Issa-Sayeg a été arrachée à l’affection de ses proches et de ses confrères dans la soirée de jeudi ici à Dakar. Née en 1933, Eugénie Issa-Sayeg a été à l’institut des hautes études supérieures de Dakar où elle obtient une licence en droit en novembre 1955. Un mois après elle adresse une lettre au Haut-Commissaire s/c du Procureur pour solliciter sa nomination en qualité de Secrétaire d’avocat défenseur à Dakar. Elle obtiendra un avis favorable de la Cour d’appel d’Abidjan par délibération du 5 mars 1956. Le 1ier juillet 1958 elle dépose une requête adressée au gouverneur de l’AOF pour être nommée avocat défenseur. Le 7 août 1958, elle obtient un avis favorable de la Cour d’appel de Dakar. Par arrêté du 19 septembre 1958, le Haut-Commissaire de la République en AOF la nomme Avocat défenseur avec résidence à Dakar. Cette profession qui était une passion pour elle, elle l’a exercée depuis lors. Elle a été membre du Conseil de l’Ordre. La doyenne, soulignons-le, a été la promotionnaire de l’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade. Le journal « Les Échos » présente ses condoléances à tout le barreau.









