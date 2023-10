Décès de Momy Seck : Mbackiou Faye et sa délégation parmi les personnes venues présenter leurs condoléances Rédigé par leral.net le Samedi 7 Octobre 2023 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

Suite à la disparition de Momy Seck , le représentant du Khalife général des mourides à Dakar, Mbackiou Faye a rendu un chaleureux hommage à la disparue. Très attristé par la nouvelle sans doute comme tous les sénégalais, Mbackiou Faye se souviendra toujours de la personne de valeur qu’était Momy Seck et des beaux témoignages laissés à l’égard de la fille aînée de Thione Ballago Seck.



« On a perdu une musulmane, une personne bien éduquée et fidèle, c’est triste, mais on n’y peut rien, c’est la volonté divine, la vie doit servir d’exemple pour tout homme… » Des mots forts et profonds ainsi soulevés par le représentant de Serigne Mountakha.



En outre, d’autres hommes religieux, mais surtout des grands conférenciers tels Abdoulaye Diop Bichiri et Serigne Mame Mor Mbaye …. étaient dans la délégation de Mbackiou, ces derniers ont beaucoup prier pour la défunte, mais aussi à tous nos morts.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Deces-de-Momy-Seck-Mback...

Accueil Envoyer à un ami Partager