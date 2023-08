Décès de Pathé Diagne : L’hommage du chef de l’Etat Macky Sall Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2023 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a rendu un vibrant hommage à Pathé Diagne, linguiste-éditeur et économiste, rappelé à Dieu ce mercredi 23 août à Dakar. « C'est avec tristesse que j'ai appris le décès du linguiste Pathé Diagne . Comme son ami Cheikh Anta Diop, la lumière a toujours été sa loi et l'amour de l'Afrique sa boussole. Je présente mes condoléances émues à sa famille et à la communauté universitaire », a écrit le président de la République dans l'application X.



Source : Source : https://lesoleil.sn/deces-de-pathe-diagne-lhommage...

