Décés de Serigne Cheikh Samba Diallo, Khalife de Sagne Bambara

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Avril 2020 à 09:58 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal est en deuil. Cheikh Samba Diallo de Sagne Bambara, à Kaolack, s’en est allé, ce mercredi 15 avril. Une perte douloureuse pour la Oumma.



Cheikh Samba Diallo n’est plus. La disparition du guide religieux, Khalife de Sagne Bambara, est confirmée par une source proche de la famille, qui a contacté Senego. Le Cheikh, dit-on, ne souffrait d’aucune maladie…



Un guide vertueux…

Homme vertueux; à qui Sagna Bambara accordait sa pleine confiance, le 21 mars dernier, le Saint Homme, Guide Khadriya, connu pour sa franchise, avait donné une conférence de presse relative à la maladie du coronavirus, en mettant en exergue, entre autres, la façon dont le virus intègre le corps d’un individu et son système de défense.



Aussi soulignait-il que ce fléau des temps modernes a été créé dans les laboratoires, avant de se propager partout dans le monde.



L’épanouissement des populations au…

L’érudit était aussi près de ses fidèles. A l’occasion d’événements religieux, Gamou ou ziarra, le Guide spirituel ne manquait pas de traiter l’actualité.



…Coeur de ses préoccupations

« Durant la campagne électorale, j’ai refusé de recevoir les 5 candidats, car ce sont tous des hommes politiques et non des hommes d’Etat, et je ne voulais frustrer personne. Quelqu’un m’a envoyé 10 billets pour le pèlerinage à la Mecque, je les ai refusés, pas par fierté ou mépris mais Dieu seul me suffit pour tous mes besoins », disait-il lors de la dernière campagne électorale.



Sagne Bambara est situé à la périphérie ouest de Kaolack.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos