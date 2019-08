Décès de Seyni Sané en prison : Me Assane Dioma Ndiaye dénonce la longue détention préventive de son client Encore une affaire de longue détention préventive qui se termine mal avec le décès du chef de village de Touba Kouta, Seyni Sané, emprisonné dans l’affaire du massacre de Bofa Bayotte.

« Ils étaient 20 à 3O personnes arrêtées dans cette affaire. Une partie était emprisonnée à Ziguinchor, une autre partie, dont Seyni Sané à Dakar. Le problème c’est que le juge Bengeloun qui était chargé de l’enquête a été affecté ailleurs et un autre juge a été nommé. Si on sait qu’il faut 6 mois au nouveau juge pour s’imprégner du dossier, cela fait beaucoup de temps que ces gens sont maintenus en détention provisoire, sans être jugés, ni entendus. Si l’on sait que Seyni Sané était âgé de plus de 80 ans et était malade, nous avons vraiment beaucoup d’indignation après son décès ».

Seyni Sané, est décédé au pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec où il était en détention provisoire. Les personnes interpellées dans cette affaire, sont en détention préventive depuis janvier 2018.



