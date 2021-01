Décès de Thiouna, fils aîné de feu Doudou Ndiaye Rose

"C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu, ce jeudi 21 janvier 2021 , de l'artiste Thiouna Ndiaye directeur artistique de la compagnie Sinomew et fils de Feu Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Thiouna Ndiaye a marqué d'une empreinte indélébile le paysage culturel de par son talent et son engagement pour le rayonnement culturel du pays.

Il a fait de la formation des acteurs son cheval de bataille durant toute sa vie de professionnel de la Culture.

Puisse le Seigneur l'accueillir dans son paradis et l'envelopper de sa miséricorde infinie.

Le ministère de la culture et de la communication et l'ensemble de la communauté artistique du Sénégal présentent ses sincères condoléances à la famille du disparu"



C'est l'information glanée par la rédaction de dakarposte. Qui s'associe à la douleur et présente ses condoléances à la fratrie éplorée, bref à l'univers de la Culture

