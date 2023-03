Décès de Yama Diémé Diédhiou, formatrice des majorettes du lycée Kennedy Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2023 à 17:30 | | 0 commentaire(s)|

La professeure d'éducation physique et sportive à la retraite et formatrice des majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar, Yama Diémé Diédhiou, est décédée dans la nuit de vendredi à samedi des suites d'une maladie, a appris l'APS de Fatimata Sow Sarr, la proviseure dudit lycée. Mme Diédhiou, professeure d'éducation physique et sportive à la retraite, est décédée dans la nuit de vendredi à samedi des suites d'une maladie, a souligné Fatimatou Sow Sarr dans un entretien téléphonique. La proviseure du lycée de Jonh F. Kennedy a rappelé le rôle de formatrice que jouait Yama Diémé Diédhiou pendant une trentaine d'années pour accompagner les majorettes dans les activités ''physiques, civiques et chorégraphiques''. ''Elle était une belle personne pleine de vie. Elle était une grande dame pétrie de qualités. Yama Diémé Diédhiou mettait toujours le travail au-dessus de tout (…)'', a témoigné la proviseure du lycée Kennedy. Yama Diémé Diédhiou, professeure d'éducation physique et sportive à la retraite, assurait l'encadrement des majorettes du lycée John F. Kennedy de Dakar lors du défilé du 4 avril. ''Elle faisait ce travail d'encadrement et de formation avec beaucoup d'entrain au milieu des années 1990 jusqu'à sa retraite il y' a trois années. Son décès constitue une grosse perte pour notre établissement mais aussi pour la Nation sénégalaise'''', a regretté Fatimatou Sow Sarr. (APS)



Source : Source : https://lesoleil.sn/105595-2/...

