Décès de l'adjudant adjoint de la Gendarmerie de la Foire : Baba Tandian, ancien président de la FSBB, regrette...

La mort n’avertit pas. Elle surprend. Le gendarme adjoint au chef de la Brigade de la Foire était loin de se douter qu'il avait rendez-vous avec la mort. Suite à sa décision de répondre aux exigences de son métier, il a perdu la vie.



Quelques minutes après, sur les lieux d’un accident, une voiture l’a fauché. Ce qui a occasionné du coup sa mort. L'adjoint au chef de brigade, décrit-on, était connu pour sa rigueur et son efficacité. En voulant sécuriser, il perdit ainsi la vie.



Ainsi, Baba Tandian attire l'attention des compatriotes sur la mission de ces hommes de loi, pour qui, on doit respect et beaucoup de considération. « Connaissant parfaitement le gendarme Dia, je voudrais adresser mes sincères condoléances à la famille de la gendarmerie, au chef d'Etat major de la gendarmerie, le général Moussa Fall, au chef de la brigade de la gendarmerie de la foire, adjudant chef Faye et à la famille du défunt. Que Dieu ait pitié de son âme », conclut Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de Basket.